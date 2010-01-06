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Yaşam

Kutan: 12 Eylül'de Karargâh'ta namaz kıldık

Saadet Partisi Onursal Genel Başkanı Recai Kutan, 12 Eylül'de sorgulandığı Seferberlik Bölge Komutanlığı'nı anlattı.

06 Ocak 2010 02:00

T24 - Saadet Partisi Onursal Genel Başkanı Recai Kutan, 12 Eylül'de sorgulandığı Seferberlik Bölge Komutanlığı'nı anlattı.

Takvim gazetesine konuşan Recai Kutan, "12 kişi Selamet Koğuşu'nda kalıyorduk. Lütfü Doğan'ın imamlığında namaz kılardık. Ertuğrul Günay da katılırdı. Türkiye son 10 gündür Ankara Kirazlıdere'deki Özel Harp Dairesi'ne bağlı, Seferberlik Tetkik Kurulu Ankara Bölge Başkanlığı'nda yapılan aramaları konuşuyor. Herkes aramaların yapıldığı kozmik odadaki sırları merak ediyor. Ancak Türkiye'de öyle isimler var ki, o odaya hiç de yabancı değiller" dedi.

'Bize tavanı gösterirlerdi'

12 Eylül darbesinden sonra Kirazlıdere'de 9.5 ay boyunca tutuklu kalan Kutan, o dönemi şöyle anlattı:

"12 kişilik, adını 'Selamet' koyduğumuz koğuşta kalıyordum. Burada Şevket Kazan, Lütfü Doğan, Şener Battal, Yasin Hatipoğlu, Süleyman Arif Emre, Oğuzhan Asiltürk, Temel Karamollaoğlu, Fehmi Cumalıoğlu gibi arkadaşlarımız vardı. Arama yapılmakta olan binayla bizim kaldığımız bina aynı mıdır bunu bilemiyorum. Ancak o dönemde tutuklu olan arkadaşlar elleriyle kaldığımız koğuşun tavanını gösterip, 'Dikkatli konuşun burası istihbarat yeridir' diye bizi uyarırdı. Aramalar, beni o yıllara götürdü."

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