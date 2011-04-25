-KÜTAHYA'YA NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ TALEBİ KÜTAHYA (A.A) - 25.04.2011 - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Akbaş, ilçe halkının yıllardan beri bor madeni dolayısıyla zehirle yaşamaya alıştığını iddia ederek, ''İlçemizde nükleer enerji santrali kurulması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına öneride bulunduk'' dedi. Akbaş, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki bor madeni rezervinin yüzde 70'inin komşu ilçeler Emet ve Hisarcık'ta yer aldığını, ancak bunun nimetlerinden yeterince yararlanamadıklarını öne sürdü. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün yaptırdığı sondaj çalışmalarına göre Emet ve Hisarcık'ta yaklaşık 1 milyar ton bor madeni rezervi bulunduğunun belirlendiğini ifade eden Akbaş, şöyle devam etti: ''İlçemizde nükleer enerji santrali kurulması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına öneride bulunduk. Borun külfetini halkımız çekiyor, nimetinden ise başkaları yararlanıyor. Biz ilçe halkı olarak yıllardan beri bor madeni dolayısıyla zehirle yaşamaya alıştık. İçme ve sulama sularımızda bolca arsenik var. Sebze fidelerimizi ve ağaçlarımızı ilçemizden geçen ve içinde arsenik ve bor bulunan Kocaçay'dan suladığımız için ürünlerimiz olgunlaşmadan bitkilerimiz ve ağaçlarımız kuruyor. Yöremizdeki kanser vakalarında artış gözleniyor. Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın evleri, cevher çıkarma işlemleri sırasında dinamit patlatılması yüzünden hasar görüyor. Taşeron işçi ve hizmet alımlarında ise Emet Bor İşletmesi, Hisarcık ilçesini yok sayıyor. Bu nedenlerle bizim için ilçemize nükleer enerji santrali yapılmasında hiçbir sorun yok.'' Akbaş, ilçede nükleer enerji santrali yapılmasının Bakanlıkça uygun görülmesi halinde belediye olarak her türlü kolaylığı sağlayacaklarını sözlerine ekledi.