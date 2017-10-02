Kütahyaspor - Tavşanlı Linyitspor maçı sonrasında taraftar kavgası

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 10\'uncu Grup\'ta mücadele eden Kütahya\'nın iki temsilcisi Kütahyaspor ile Tavşanlı Linyitspor\'un maçı sonrasında taraftarlar arasında kavga çıktı. Kütahyaspor\'un 2-0 galip geldiği maç bitiminde çıkan taraftarların kavgasına polis biber gazıyla müdahalede bulundu.

Kütahyaspor - Tavşanlı Linyitspor karşılaşması Kütahya Dumlupınar Stadyumu\'nda oynandı. Karşılaşmayı Kütahyaspor 2-0 kazandı. Maç bitiminde sahada iki takım futbolcuları arasında tartışma çıktı. Görevlilerin araya girmesiyle futbolcular soyunma odalarına alındı.

Stadyumdan çıkan bir grup Kütahyasporlu taraftar, Tavşanlı Linyitsporlu taraftarların olduğu tribüne doğru taş attı. Polisler biber gazı sıkarak taraftarları dağıttı. Tavşanlı Linyitsporlu taraftarlar kısa süre sonra stadyumdan çıkıp otobüslere bindi. Tavşanlı Linyitsporlu taraftarlar yolda kendilerini bekleyen Kütahyasporlu taraftarları görünce otobüsten indi. Polisler taraftarların otobüslere binmelerini istedi. Otobüslere binmeyen taraftarlara polisler biber gazı ve copla müdahalede bulundu. Taraftarları taşan otobüs şoförü de biber gazından etkilenerek baygınlık geçirdi. Polisler Kütahyasporlu taraftarları yol kenarından uzaklaştırdıktan sonra Tavşanlı Linyitsporlu taraftarları otobüslere bindirerek kent merkezinden çıkarıp Tavşanlı ilçesine gönderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Taraftarlardan detaylar

-Polislerin taraftarlara müdahalesi

-Biber gazından etkilenenler

-Taraftarlar ile polislerin görüntüsü

Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA, (DHA) - (FOTOĞRAFLI)