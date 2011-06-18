Kütahya'nın suyunda 51 kat arsenik, 221 kat siyanür var

T24 - Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi Kütahya’da yerinde yapılan incelemelerde suyu kullananların raporlarını hastane yönetiminden alamayınca, içme suyu numunelerini alarak İzmir’e götürdü. İzmir Hıfsızsıhha Bölge Müdürlüğü’nde analiz edilen suda çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.











Egedesonsöz'ün haberine göre, zehirlenmelerin yaşandığı Kütahya’nın Tavşanlı İlçesi Dulkadir köyünden aldığı su numunelerini analiz ettiren SES’in ısrarlı takibi dehşeti gözler önüne serdi. Yapılan analiz sonucunda sudaki limit değeri 10 ug/L olan arsenik miktarı 518.6 ug/L çıkarken, limit değeri 5.0 ug/L olan antimon oranı 71 ug/L, limiti yine 5.0 ug/L olan kadmiyum 79 ug/L çıktı. Sudaki maksimum değeri 0.2 mg/L olması gereken siyanür miktarı ise çarpıcı biçimde 44.24 mg/L, yani limit değerlerin 221 kat üstünde bir oranda tespit edildi.



İzler örtülüyor

Konuyla ilgili açıklama yapan SES İzmir Şubesi Denetleme Kurulu üyesi Ergün Demir, sonuçların dehşet verici olduğunu söyledi. Dulkadir köyünün su deposundan alınan su örneklerinde çok yüksek miktarda siyanür ve ağır metaller tespit edildiğini belirten Demir, “Sadece suda tetkik yapılmamalı, aynı zamanda hava ve toprakta da rutin tetkikler yapılmalıdır. Bu olayın izlerini örtmeye çalışan yetkililere çağrımız burada halk sağlığı önemli bir risk altındadır. Bu sorunu yetkililerle birlikte meslek örgütleri ve üniversiteler çözmeli, sadece su ve hava tetkikiyle yetinilmemeli, aynı zamanda bölgede yaşayan insanların kontrol edilerek siyanüre ve ağır metallere maruz kalıp kalmadıkları konusunda araştırma yapılmalıdır. 2 yıl önce İzmir'in arseniği yüzünden kıyameti kopartanlara bu konuda da hassas davranmasını ve üzerinde durmasını bekliyorum" dedi.



İnsan sağlığı tehlikede

Bölgede hava, su ve toprak örneklerine siyanür ve ağır metal düzeyleri periyodik olarak ölçülmeli, havadaki hidrojen siyanürü 18 ppm'in, sudaki siyanür 0.2 mg/L'nin üzerinde ise bu insan sağlığı için tehlike sayılmalıdır. Tüm bunlar bu bölgede çok yüksek derecededir. Bu durumda özellikle kronik zehirlenmeyi engellemeye yönelik önlemler alınmalıdır. Siyanür ve ağır metaller solunum yolu hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, kanser gibi birçok sağlık sorununa neden olmaktadır” diye konuştu. Ergün sözlerini şu şekilde tamamladı:



Bakanlık yok demişti

Kütahya Tavşanlı İlçesi’nde bulunan Eti Gümüş işletmesinde 7 Mayıs 2011 tarihinde siyanürlü atık su barajı çökmüş, yetkililerin ısrarla herhangi bir tehlike olmadığını iddia etmesine rağmen geçtiğimiz günlerde tesis yakınlarında bulunan Dulkadir köyünden 7 kişi sudan zehirlenerek hastaneye kaldırılmış, birçok hayvan da telef olmuştu. Son olarak dün eve gönderilen bir kişi tekrar hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, hastaneye ilk gelen 7 kişiden alınan kan örnekleriyle yapılan analizlerde, siyanüre rastlanmadığını açıklamış.