Kütahya'nın Simav ilçesindeki Kuşu'da kimse sandığa gitmedi

Kütahya'nın Simav İlçesi'ndeki Kuşu'da bin 468 seçmen, 30 Mart yerel seçimleri ve ardından 1 Haziran'da yenilenen muhtarlık seçiminde olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitmedi.

Nurullah Bayram Ortaokulu'na kurulan 4 sandıkda saat 08.00'de başlayan oylamada saat 17.00 itibariyle, beldelik haklarını geri istediklerini belirten Kuşulu seçmenlerden kimse oy kullanmadı.

2011 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre nüfusları 2 binin altına düştüğü için 62 yıllık belediyelik haklarının ellerinden alınarak köye dünüştürülmelerine içerleyen Kuşu'lular nüfus azalmasının 19 Mayıs 2011'de ilçede meydana gelen 5.9'luk depremden kaynaklandığını ileri sürdü. 2012-2013 ve 2014 nüfuslarının 2 bin 300 dolayında olduğunu savunan Kuşulular beldelik haklarını geri alıncaya kadar önlerine konulacak hiçbir sandığa gitmeme kararı aldıklarını yineledi.