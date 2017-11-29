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Kütahyalı hakkında İzmir'den suç duyurusu

İZMİR, (DHA)- İZMİR Bosna Sancak Derneği Başkanı Abdullah Gül, bir televizyon kanalındaki programda, Boşnaklar'a hakaret içeren sözler söyleyen spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulundu

29 Kasım 2017 16:45

İZMİR, (DHA)- İZMİR Bosna Sancak Derneği Başkanı Abdullah Gül, bir televizyon kanalındaki programda, Boşnaklar\'a hakaret içeren sözler söyleyen spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Dernek üyeleriyle birlikte İzmir Adliyesi\'ne giderek suç duyurusunda bulunan İzmir Bosna Sancak Derneği Başkanı Abdullah Gül \"Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulunduk. Türk adaletine güvenimiz sonsuz. Boşnaklara karşı yaptığı bu terbiyesizliğin muhakkak bir cezası olmalı. Türkiye\'de yaşayan bütün Boşnaklar bu konuşmadan çok rahatsız oldular bunu kendi aramızda konuşuyoruz, böyle ahlaksız kelime Boşnaklar arasında hiç bilinmeyen ve konuşulmayan bir kelime. Boşnakları rencide etmeye, kırmaya, üzmeye ve hakaret etmeye kimsenin hakkı yok\" dedi. Adaletin Kütahyalı\'ya gereken cezayı vereceğine inandıklarını söyledi.

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