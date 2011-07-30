Kütahyalı 97 işçide arsenik çıktı

T24 - Rutin kontrollerinde vücutlarında ağır metallere rastlanan Kütahyalı işçilere bir kötü haber de Ankara’dan geldi.



Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi’nde yapılan test sonuçlarına göre işçilerin vücutlarında kurşun dahil birçok ağır metale rastlandığını açıkladı. Ankara Tabip Odası (ATO), Eti Gümüş’te çalışan aşçıda bile arseniğe rastlandığını duyurdu. Kütahya’daki rutin kontrollerde 97 işçide ağır metal tespit edilince bunlardan 52’si 26 Ağustos’ta Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne gelmişti.

Bakanlık açıkladı



Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne gelen işçilerin vücutlarından alınan örneklerde ağır metallere rastlandığını dün Sağlık Bakanlığı açıkladı. Bakanlık açıklamasında, özetle şöyle denildi: “Tüm numunelerin analizleri Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı laboratuvarlarında yapılmış, bir kısım analizler ise halen devam etmektedir. Yapılan analizlerde siyanürle ilgili zehirlenme saptanmamıştır. Ancak bazı işçilerde, başta kurşun olmak üzere bazı ağır metallerde normal değerlerin üzerinde sonuçlar tespit edilmiştir. Bu işçilerle ilgili Meslek Hastalıkları Hastanemiz gerekli önlemleri almış, tedavi ihtiyacı olanların tedavi planlamasını yapmıştır.”

Bazı gün doktor



ATO da işçilerde ağır metallerin tespit edilmesi üzerine dün bir açıklama yaparak, şunları söyledi:





“Bu vatandaşlarımız kamuoyu tarafından da dikkatle takip edilen Kütahya Eti Maden işletmesinde çalışıyorlar. İşletmenin şoföründe, yani havuzun kenarında, linç tankında, işin laboratuvarında, filtrelemesinde olmayan, tüm üretimden uzak olan yerde çalışan işçide bile işletmenin içindeki işçi ile aynı sonuçlar çıkmış durumda. Yapılan tetkiklerde arsenik aşçıda bile var. İşletmenin 900 işçi çalıştırmasına, ‘Çok tehlikeli işyeri’ sınıfında yer almasına rağmen uzun süredir haftada bazı günler işyeri hekimi çalıştırdığı anlaşılmaktadır. İşletmenin kayıtlı işyeri hekimi de tespit edilememiştir.”



