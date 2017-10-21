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Kütahya'daki yangında 4 ev, 1 samanlık, 1 ahır yandı

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA’nın Gediz İlçesi’nde çıkan yangında 4 ahşap ev, 1 samanlık ve 1 ahır yandı

21 Ekim 2017 04:27

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA’nın Gediz İlçesi’nde çıkan yangında 4 ahşap ev, 1 samanlık ve 1 ahır yandı.
İlçenin kırsal Gümele Mahallesi\'nde oturan Hüseyin Özmen\'e ait evde, akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, bitişikteki 3 eve daha sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 4 ahşap ev, 1 samanlık, 1 ahır yandı, 3 büyükbaş hayvan da telef oldu. 
Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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