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Çevre

Kütahya'daki orman yangını 5 gün sonra kontrol altına alınabildi

Emet'teki yangın tamamen söndürülürken, Bilecik'teki yangın kısmen kontrol altına alındı

14 Eylül 2017 17:13

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde geçen pazar günü (10 Eylül 2017) başlayan orman yangının kontrol altına alındığı, Emet ilçesindeki yangının da tamamen söndürüldüğü açıklandı. Domaniç'ten Bilecik'in Bozüyük İlçesine sıçrayan orman yangının ise kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Kütahya Vali Yardımcısı Sedat Oktar, Emet-Hisarcık ilçeleri arasında önceki gün çıkan orman yangının dün (13 Eylül 2017) kontrol altına alındığını ve yapılan çalışmalarla tamamen söndürüldüğünü açıkladı. Domaniç İlçesinde geçen Pazar günü başlayan orman yangının da sabaha kadar yapılan çalışmalarla kontrol altına alındığını bildiren Oktar, "Soğutma çalışmaları sürüyor. Domaniç'teki yangın şuan bizim sınırlarımızdan çıktı. Bilecik'in Bozüyük İlçesine sıçradığı için oradaki yangına onlar müdahalede bulunuyor. Bizim tarafımızda her şey kontrol altında. Soğutma çalışmaları yapılıyor" dedi.

Bozüyük'teki yangın kısmen kontrol altında

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın da Kütahya'nın Domaniç İlçesinden Bozüyük İlçesine sıçrayan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığını söyledi. Vali Büyükakın, "Rüzgar çıkmadan bu sabah erken saatlerde tüm ekipler alana dağılarak çalışmalara başladı. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangının etkili olduğu bölgeyi koruma bantlarına aldık. Çalışmalara bölgede yaşayan gönüllü vatandaşlarımız da destek veriyor. İnşallah kısa sürede yangını tamamen kontrol altına alırız" diye konuştu.

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