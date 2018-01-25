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Yaşam

Kütahya'da yarış atlarında ve botoksta kullanılan 177 tüp kimyasal ele geçirildi

Evine operasyon düzenlenen bir kişi gözaltına alındı

25 Ocak 2018 01:35

Kütahya'da bir ve işyerine düzenlenen operasyonda, yarış atlarında doping olarak kullanılan 177 cam tüp kimyasal madde ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerine gelen bir ihbarı değerlendirerek Cedit Mahallesi'ndeki bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi. 

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, yarış atlarına doping olarak verilen ve kullanılması yasak olduğu belirtilen 177 cam tüp kimyasal madde ele geçirildi. 
Ev sahibi şüpheli Harun A, gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. 

Ele geçirilen kimyasal maddelerin insanlarda botoks uygulaması ve kök hücre yenilemesinde de kullanıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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