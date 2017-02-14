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Yaşam

Kütahya'da tutuklu yargılanan öğretmenden sevgililer günü isteği

Kütahya'da ‘FETÖ’ davasından tutuklu yargılanan öğretmen Abdullah Kahraman, eşine sevililer günü hediyesi olarak ilginç bir istekte bulundu

14 Şubat 2017 02:05

Kütahya'da ‘FETÖ’ davasından tutuklu yargılanan öğretmen Abdullah Kahraman, eşine sevgililer günü hediyesi olarak tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti Kahraman'ın tahliye talebini kabul etmedi.

‘FETÖ’ soruşturmasında haklarında dava açılan öğretmen Abdullah Kahraman ile ev hanımı eşi Tuğba Kahraman'ın yargılanmalarına Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Abdullah Kahraman ile tutuksuz yargılanan eşi Tuğba Kahraman katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen Tuğba Kahraman, vatanını ve milletini seven bir insan olduğunu, çocuklarını da bu doğrultuda yetiştirmeye çalıştığını söyleyerek beraatını istedi.

 

'İyi öğrenciler yetiştirmek için çaba harcadım'

 

Tutuklu sanık Abdullah Kahraman ise, "Örgüt üyeliği ile ilgili olarak üzerime atılan suçu kabul etmiyorum. Ben sadece öğretmenlik görevimi yaptım. İyi öğrenciler yetiştirmek için çaba harcadım. Telefonlarımıza da ByLock denilen programı yüklemedik ve kullanmadık. Sevgili eşime sevgililer günü hediyesi olarak beni tahliye etmenizi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Abdullah Kahraman'ın tahliye talebini kabul etmeyerek tutukluluk halinin devamına karar verdi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

 

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