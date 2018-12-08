Kütahya'da tüfekli-bıçaklı kavga: 3 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tüfekli ve bıçaklı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Olay, gece Osman Gazi Mahallesi\'nde meydana geldi. Ümit Demir ile babası Bülent Demir, husumetli oldukları, bir gün önce çıkan kavga nedeniyle de birbirlerinden şikayetçi oldukları ailenin evine tüfekle ateş açtı. Evin bahçesinde bulunan Özlem Gezgin, saçmalarla ayağından yaralandı. Baba-oğul, Sibel Gezgin\'i de yumrukladı. Yaralı kadınların yakını Oğuzcan Karagülgil de Ümit Demir\'i bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Özlem ve Sibel Gezgin ile Ümit Demir, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri Bülent Demir\'i gözaltına aldı, bıçakla yaralama olayının şüphelisi Oğuzcan Karagülgil\'i de yakalamak için çalışma başlattı.

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