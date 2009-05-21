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Yaşam

Kütahya'da trafik kazası: 2 ölü 3 yaralı

21 Mayıs 2009 11:46

Kütahya'nın Emet ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Uğur Demirtaş (35) idaresindeki 06 AB 7849 plakalı otomobil, Emet-Tavşanlı kara yolunun 5. kilometresindeki Bekleme mevkisinde saat 04.00 sıralarında aşırı hız ve sis nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Araçta bulunan Kadir İn (22) ve Hasan Özdemir (39) olay yerine hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü Uğur Demirtaş, Mehmet Dinç (27) ve Ahmet Öztürk (30), 112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından Kütahya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Araçtakilerin Emet Thermal Resort Otel'de çalışan aşçılar ve yardımcıları olduğu, bir düğüne katılıp Emet'e dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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