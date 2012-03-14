Kütahya'da tehlikeli gerginlik

T24 - Kütahya'nın Emet ilçesinde doğu kökenli işçilerle, ilçede oturan bir genç arasında iddiaya göre sokaktaki omuz atma tartışması gerginliğe neden oldu. İlçe halkından yüzlerce kişi işçilerin kaldığı bina önünde toplandı.

2 işçi ve genç arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İlçede oturan genç, olayın ardından arkadaşlarını toplayıp işçilerin çadırlarının bulunduğu özel idare binasının önüne gitti. Yaklaşık 30 kadar inşaat işçisi ile gençler arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra toplanan 500 kişilik kalabalık işçilerin barınak olarak kullandığı çadırları ateşe verdi.

İşçilerin bölücü terör örgütünü temsil eden bayrağı açtıkları söylentileri üzerine ilçe halkıda işçilerin bulunduğu şantiyeye gitti. Bina önündeki kalabalığın sayısı giderek arttı.

500’ün üzerinde kişi binaya girmek istedi. Takviye gelen jandarma ve polisler inşaatın önünde set oluşturdu. Kütahya’dan da takviye çevik kuvvet polisi olay yerine sevk edildi. Güvenlik güçleri kalabalığı sakinleştirmeye çalışıyor.