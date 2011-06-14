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Çevre

Kütahya'da 'siyanürlü su'dan zehirlenenlerin sayısı 7 kişiye çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi'ne bağlı Dulkadir Köyü'nde, siyanür karıştığı iddia edilen şebeke suyundan içen 4 kişi hastanelik oldu.

14 Haziran 2011 03:00

T24- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Dulkadir köyünde, siyanür karıştığı iddia edilen şebeke suyundan içen 3 kişi daha hastaneye kaldırıldı. Böylece, zehirlenen kişi sayısı 7'ye yükseldi.




Alınan bilgiye göre, siyanürle gümüş üretilip işlenen ve geçen ay atık su barajında çökme oluşan Eti Gümüş A.Ş'ye ait tesislere 3 kilometre uzaklıktaki köyde yaşayan Veli Özer (19), Fatih Özer (14) ve Muzaffer Sözer (60), şebeke suyu içmelerinden bir süre sonra rahatsızlandı.

Yakınları tarafından Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesine kaldırılan ve zehirlenme tanısıyla gözlem altına alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şebeke suyu içtikten sonra rahatsızlanan aynı aileden Mehmet (36), Emeti (28) ve Emine Sözer (28) ile Leyla Sert (30), dün hastaneye kaldırılmış ve zehirlenme tanısıyla gözlem altına alınmıştı.

Köyde, şebeke suyundan içtikleri öne sürülen 1 inek, 2 koyun, 7 ördek ve 8 civciv ise telef olmuştu. Zehirlenmelere, geçen ay atık barajındaki setlerden biri yıkılan Eti Gümüş A.Ş’den köyün şebeke suyuna siyanür sızmasının neden olduğu iddia ediliyor. Yetkililer ise bunun kesin olmadığını ve incelemelerin sürdüğünü söyledi.

Eti Gümüş: Sabotaj var

Kütahya Vali Yardımcısı Cengiz Horozoğlu ile Tavşanlı Kaymakamı Numan Hatipoğlu Dulkadir Köyü’ne giderek incelemelerde bulundu. İlk önlem olarak köyde içme suyu olarak kullanılan depodaki su boşaltıldı. Muhtar Selim İlhan ise 50 kişinin yaşadığı köyde suya atık havuzlarından sızan siyanürün karışmasından endişe ettiklerini söyledi.

Eti Gümüş A.Ş Genel Müdürü Ergün Kılıç ise ortada bir sabotaj olduğunu iddia ederek, “Dün (önceki gün) öğleden sonra nasıl olmuşsa biri gitmiş, fabrikanın özelleştirilmesinden bu yana gerektiğinde Dulkadir Köyü’ne su verilen ve iki aydır kapalı olan hattın vanasını açmış. O hatta bizim içme suyu hattımızın dışında, özelleştirmeden önce devletin yaptığı şebeke suyu var. Orada dağdan gelen arsenik sorunu var, bizimle ilgisi yok” dedi. Ergün, arazilerini satmak isteyen köylülerin yüklü miktarlarda para istediklerini de söyledi.

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