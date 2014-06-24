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Çevre

Kütahya'da şebeke suyundan arsenik çıktı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki şebeke suyu bölgede bulunan bor madeni nedeniyle zehirlendi. 13 köyde içme sularının kullanımı yasaklandı

24 Haziran 2014 21:16

Bor maden yataklarının olduğu Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı 25 köyden 13'ünün içme şebeke suyunda arsenik başta olmak üzere yüksek oranda ağır metaller çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 13 köydeki suların kullanımını yasakladı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Kütahya Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Şubesi ekipleri Hisarcık ilçesine bağlı 25 köyün içme suyu şebekesinde inceleme yaptı. Şebeke sularından alınan numuneler Bursa Halk Sağlığı Laboratuarına gönderildi. Burada yapılan analizlerde Beyköy, Hamamköy, Sefaköy, Saklar, Kurtdere, Aşağı Yoncaağaç, Yukarı Yoncaağaç, Kızılçukur, Çatak, Örenköy, Dereköy, Şeyhler ve Halifeler köylerindeki sularının içilemez durumda olduğu belirlendi. Analizlerde bu 13 köyden 8'inin suyunda tehlike sınırı litrede 10 mikrogram kabul edilen arsenik miktarının 15-40 mikrogram arasında değiştiği ayrıca 5 köyün suyunda da 'İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik'e aykırı normal değerlerin üzerinde sülfat, nikel, antimon ve nitrat görüldü.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu analizlerin ardından13 köyde içme suyu şebekesinden su kullanılması yasaklandı. Vatandaşların su ihtiyaçlarını varsa köy çeşmelerinden, yoksa damacanalardan karşılamaları istendi. Karar, köy muhtarlıkları aracılığıyla da vatandaşlara duyuruldu. Yetkililer köylerde yeni su kaynaklarının araştırıldığını belirtti.

 

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