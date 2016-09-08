Kütahya'da Roma döneminden kalma çok sayıda gülle bulundu

Kütahya'da yapılan yol çalışmalarında, Roma dönemine ait çok sayıda taş gülleye rastlandı.

Orman İşletme Şefliği'nce Aksu ve Fındıcak köyleri arasında orman yolu çalışmaları yapan işçiler, greyderin açtığı yerlerde çok sayıda taş gülleye rastladı.

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından Domaniç Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Karaloğlu, yaptığı açıklamada, yol çalışmasında top gibi yuvarlak taşlar bulunduğu yönünde bilgi gelmesi üzerine bölgeye gittiklerini ve yüzlerce taş gülle ile karşılaştıklarını anlattı.

Karaloğlu, "Toprağın içinde çeşitli boylarda birçok gülle şeklinde taş toplar bulduk. Ne olduğunu ilk başta anlayamadık. Müze Müdürlüğü ile irtibata geçtik ve bulunanların fotoğraflarını gönderdik. Müdürlük yetkilileri, bunların Roma dönemine taş gülleler olduğunu bize bildirdi." dedi.

Kütahya Müze Müdürü Metin Türktüzün de Roma dönemine ait taş güllelerin kalelerde savunma amaçlı kullanıldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugüne kadar bazı yerde az sayıda taş gülleye rastlandı. Ancak bu bölgede yüzlerce taş gülle olduğu yönünde bilgiler ulaştı. Eski dönemlerde normal doğal taşlar işlenerek yuvarlak hale getirilerek gülleye dönüştürülüyor ve bunlar savaşlarda mancınıklarda kullanılıyor. Bu bölgede çok fazla görülmesinin nedeni ise buralarda bir kale olabilir ya da burası güllelerin üretildiği bir merkez olabilir."