Kütahya'da otomobil takla attı: 6 yaralı

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA’nın Gediz İlçesi’nde kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde Gediz-Kütahya karayolunun 4\'üncü kilometresinde meydana geldi. Kütahya’dan Gediz yönüne giden İsmail Coşkun Çakır yönetimindeki 43 PF 715 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla atarak karşı şeride geçti. Kazada, sürücü Çakır ile yanındaki Zeynep Akpınar, Hamide Akpınar, Ayşe Çakır, aynı isimli Ayşe Çakır ve Hamide Çakır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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