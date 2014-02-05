Kütahya'da 'ölüm yarışı'



Kütahya'da bulvarda bir araçla yarış yaptığı öne sürülen 21 yaşındaki Emre Zengin’in yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkınca sola doğru yan yatarak metrelerce sürüklendi. Kazada otomobili kullanan Zengin öldü, 2 arkadaşı yaralandı.

Oğuzhan Kılıç'ın Doğan Heber Ajansı'nda yer alan habere göre kaza, dün saat 23.30 sıralarında Dumlupınar Bulvarı’nda meydana geldi. Arkadaşı 21 yaşındaki Sercan Demir’in babasına ait 43 VF 420 plakalı otomobili kullanan Emre Zengin, iddiaya göre plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobille bulvarda yarışa girdi. Yarış sırasında direksiyon kontrolünü yitiren Emre Zengin yönetimindeki otomobil yan yatarak asfaltta sürüklendi. Yaklaşık 30 metre sol tarafa doğru yan yatarak sürüklenen otomobili kullanan Emre Zengin de başını asfalt zemine çarptı. Araçla birlikte metrelerce sürüklenen Zengin öldü.

Kazada otomobilde bulunan Sercan Demir ile 21 yaşındaki Sinan Kurt da yaralandı. Sercan Demir, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Sinan Kurt’un ise, ayakta tedavi edildi.

Kazayı duyunca hastaneye gelen yakınları yaralı Sercan Demir’in öldüğünü zannederek gözyaşı döktü. Yakınları, Demir’in ölmediğini öğrenince rahat soluk aldı. Soruşturma sürdürülüyor.