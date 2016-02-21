Kütahya'da, Lemmy Kilmister için lokma döktürüldü

Motörhead'in kurucusu Lemmy, Kütahya'da ilginç bir etkinlikle anıldı. İngiliz heavy metal grubu Motörhead’in kurucusu ünlü rock yıldızı Ian “Lemmy” Kilmister, 26 Aralık 2015 günü 70 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Ahmet Münir Bayer isimli bir vatandaş, kuzeni Deniz Bayer ile Kütahya’da Lemmy’nin anısına lokma döktürdü.

Sözcü'den Eren Sakarya'nın haberine göre, etkinliği Lemmy’nin ölümünün 52′inci gününde yapmak istediklerini, ancak Ankara’da yaşanan terör saldırısı nedeniyle hafta sonuna ertelediklerini belirten Bayer, “Kütahya’da yaşayan bir inşaat mühendisiyim. Ortaokuldan beri severek Motörhead dinliyorum. Çizgisini asla bozmayan ender gruplardan biri. Lemmy, hayatını kaybedince kuzenimle kendisini anmak istedik ve anısına lokma döktürdük” dedi.

1975 yılında Lemmy Kilmister tarafından kurulan Motörhead, bugüne kadar 24 albüm çıkardı. ‘Ace of Spades’, ‘Overkill’, ‘Iron Fist’ gibi hit şarkıları bulunan grubun lideri Lemmy Kilmister, son albümleri Bad Magic’in piyasaya sürülmesinin ardından 2015′in son günlerinde hayatını kaybetmişti. Los Angeles Sunset Bulvarı’nda yapılan ve binlerce kişinin katıldığı Lemmy’nin cenazesi YouTube’dan da canlı yayımlanmıştı.