Kütahya'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA’nın Gediz İlçesi’nde, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, bariyerlere çıkan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gediz-Kütahya karayolu kırsal Yunuslar Mahallesi yakınında meydana geldi. Kütahya’dan Gediz yönüne giden 33 yaşındaki Nahit Çiftçi yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, köprü bariyerlerine çarptı. Kazada, 20 yaşındaki Ebubekir Sezgin öldü, sürücü Çifçi ile 18 yaşındaki Ahme ve 16 yaşındaki Ömer Sezgin yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ilk müdahalelerinin ardından da Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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