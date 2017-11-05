T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kütahya'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA’nın Gediz İlçesi’nde, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, bariyerlere çıkan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

05 Kasım 2017 22:54

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA’nın Gediz İlçesi’nde, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, bariyerlere çıkan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Gediz-Kütahya karayolu kırsal Yunuslar Mahallesi yakınında meydana geldi. Kütahya’dan Gediz yönüne giden 33 yaşındaki Nahit Çiftçi yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, köprü bariyerlerine çarptı. Kazada, 20 yaşındaki Ebubekir Sezgin öldü, sürücü Çifçi ile 18 yaşındaki Ahme ve 16 yaşındaki Ömer Sezgin yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ilk müdahalelerinin ardından da Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet ALTINTAŞGEDİZ Kütahya DHAKÜTAHYAnın GedizKaza GedizKütahyaYunuslar MahallesiKütahyadan GedizNahitKazadaEbubekir SezginAhme veYaralılarGediz Devlet HastanesineEvliyaEğitimAraştırma HastanesineFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24