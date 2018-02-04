Kütahya'da izci midibüsü devrildi

Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA\'da izci çocukların bulunduğu midibüs şarampole devrildi. Kazadan 19 izci çocuk, 3 izci lideri ile araç sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaza, gece Kütahya-Eskişehir karayolunun 34\'üncü kilometresinde meydana geldi. Bolu\'da düzenlenen 10 günlük \'Aladağlar Kış İzcilik Kampı\'ndan Aydın\'a dönmekte olan izcileri taşıyan Alper Çömez (32) yönetimindeki 09 AAU 88 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi. Yoldan geçen sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda 112 ambulansı, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanları ile araçtan çıkan Aydın Kamp Ateşi İzcilik ve Spor Kulübü üyesi 19 izci, 3 izci lideri ve araç sürücüsü Alper Çömez kazayı yara almadan atlattı. Sağlık ekipleri bazı izci çocukları ambulans içerisinde muayene etti. Midibüsteki 23 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hiçbirinin hastaneye götürülmediği, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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