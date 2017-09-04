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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Mehmet ALTINTAŞ / GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Gediz İlçesi'ndeki bir kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

04 Eylül 2017 14:41

Mehmet ALTINTAŞ / GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Gediz İlçesi\'ndeki bir kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün öğle saatlerinde, Gediz-Kütahya Karayolu üzerindeki Yunuslar Köyü kavşağında meydana geldi. Kütahya yönünden Gediz\'e gelen İlham Aydoğdu yönetimindeki 43 AR 897 plakalı otomobil, Yunuslar Köyü Kavşağı\'ndan anayola çıkan Mehmet Ali Aşık\'ın kullandığı 43 LK 627 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücü Aydoğdu\'nun aracında bulunan Fatma Aydoğdu, olay yerinde öldü. Kazada ikisi kimliği öğrenilemeyen, diğer ikisi ise araç sürücüsü olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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