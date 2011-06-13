-KÜTAHYA'DA İKİ KÖY SANDIĞA GİTMEDİ KÜTAHYA (A.A) - 12.06.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı iki köyde vatandaşlar sandığa gitmedi. İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Esenbağ'da, kayıtlı 320 seçmenden 318'i, komşu Ihlamur köyüne ormandan ağaç kesim hakkının daha fazla verildiğini iddia ederek sandığa gitmedi. Bu köyde sadece imam ve eşi oy kullandı. Sudöşeği köyünde ise bir kişi hariç vatandaşlar sandığa gitmedi. Bu köyde kullanılan bir oy geçersiz sayıldı. Köy muhtarına ulaşılamazken, köylülerin sandığa gitmemesinin gerekçesinin daha sonra açıklanacağı öğrenildi.