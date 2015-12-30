Kütahya'da iki aile arasında silahlı kavga; 4 ölü, 2 yaralı!

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Gürpınar Köyü'nde daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre olay akşam saatlerinde Gürpınar Köyü'nde meydana geldi. İddialara göre daha önce aralarında husumet bulunan Akkaya ailesi ile İlhan ailesi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar yanlarında bulunan av tüfekleriyle birbirlerine ateş etti.

Çatışmada Esengül İlhan (55), Kürşat İlhan (24), Mesut Akkaya (39) ve Abdullah Akkaya (25) öldü, Abdullah Akkaya (70) ile Mehmet Keskin (32) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güvenlik güçleri iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için geniş çaplı önlem aldı. Soruşturma sürdürülüyor.