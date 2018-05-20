Kütahya'da Galatasaray taraftarları kutlama yaptı

Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)

Deplasmanda Göztepe\'yi 1-0 yenerek Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu\'nun şampiyonu olan Galatasaray, Kütahya\'da da taraftarlarını sevince boğdu.

Kütahya Zafer Meydanı\'ndaki Vazo heykeli önünde toplanan yaklaşık 600 kadar Galatasaray taraftarı, meşaleler yakarak eski otogara kadar yürüdü. Şampiyonluk sevinci gösterilerinde bulunan taraftarlar eski otagar önünden tekrar Zafer Meydanı\'na geldi. Burada havai fişek gösterisi yapan taraftarlar, yeniden eski otogara yürümek isteyince çevik kuvvet polisleri önleri kesti. Polisin dağılmalarını istediği taraftarlar, çevik kuvvet polisleriyle karşılıklı olarak \'sarı kırmızı\' şeklinde tezahüratta bulunduktan sonra dağılacağını söyledi. Taraftarlar polislerle karşılıklı olarak \'sarı kırmızı\' diye tezahüratta bulunduktan sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kutlamalardan detaylar

- Çevik kuvvet polisleri ile taraftararın \'sarı kırmızı\' diye tezahüratta bulunması

FOTOĞRAFLI