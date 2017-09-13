Kütahya'da, Domaniç'in ardından Emet'te de orman yangını çıktı

KÜTAHYA,(DHA) - KÜTAHYA\'nın Domaniç İlçesi\'nde önceki gün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, bu kez de Emet İlçesi yakınlarında orman yangını çıktı.

Emet İlçesi Kabaklar Köyü yakınlarındandaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye havadan helikopterlerle, karadan da arazöz ve iş makineleri sevk edildi. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sonlandırılırken, karadan söndürme çalışmaları ise sürüyor.

Domaniç İlçesi\'nde önceki gün başlayan ve dün kısmen kontrol altına alınan orman yangını ise rüzgarın etkisiyle Bilecik\'in Bozüyük İlçesi\'ne doğru yayıldı. Ekipler, Bozüyük\'teki yangını kontrol altına almaya çalışıyor. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde izledi.

Kütahya Vali Yardımcısı Sedar Oktar; \"Domaniçteki yangınımız bitmeden bu sefer de Emet-Hisarcık arasındaki Kabaklar Köyü yakınlarında yangın başladı. Arazözler çalışıyor, yangını söndürmeye çalışıyoruz. Ama rüzgar fazla. Rüzgarın dinmesini ümit ediyoruz\" dedi.

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