Kütahya'da deprem

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen ve vatandaşlar arasında paniğe neden olan 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştuğu, eşyaların zarar gördüğü bildirildi.



Simav Belediye Başkanı Rıza Özdemir, saat 07.28'deki depremin hissedildiği andan itibaren halkın korku ve panik içerisinde sokaklara çıktığını söyledi.



5 büyüklüğündeki deprem sırasında hastanede tedavi gören bir kadın, panik nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.



Vatandaşların olası artçı depremler nedeniyle sokaklarda ve evlerinin bahçelerinde beklediğini belirten Özdemir, "Halkımız korku ve panik içerisinde. Hemen hemen herkes sokakta, avlularının içinde. Deprem çok korku verici biçimde ve şiddetli seyretti" dedi.



Özdemir, ilk incelemelere göre depremin can kaybına yol açmadığını ifade ederek, "bazı binalarda çatlaklar oluştuğuna, camlarının kırıldığına, içindeki eşyaların devrilerek zarar gördüğüne şahit olduğunu" anlattı.



Depremin yaralanmalara neden olmadığını dile getiren Özdemir, Kaymakamlığın aldığı kararla ilçede ilköğretim okulları ve liselerin bugün tatil edildiğini ve bunun belediye hoparlöründen duyurulduğunu kaydetti.



Durumun net olarak belirlenmesinin ardından okullarla ilgili kararın yarın için yeniden gözden geçirileceğini bildiren Özdemir, "Simav'da ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. En azından bugün için tatil. Yarına nedir ne değildir bakacağız. Can kaybı olmayan şiddetli bir depremdi" diye konuştu.



Artçı sarsıntılar



Simav'da sabah saat 07.28'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Simav'da 8, Emet ve Şaphane ilçelerinde birer sarsıntı kaydedildi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Emet'te saat 07.36'da 2.7 büyüklüğünde bir, Simav'da 07.38-08.05 saatleri arasında büyüklükleri 2.7 ile 3.6 arasında değişen 8, Şaphane'de saat 07.58'de 2.7 büyüklüğünde bir olmak üzere toplam 10 artçı sarsıntı kaydedildi.



