Kütahya’da, çifte cinayetin zanlıları gözaltına alındı

Mehmet ALTINTAŞ/ASLANAPA (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA’nın Aslanapa ilçesinde, otomobilde yanmış cesetleri bulunan 37 yaşındaki Kamil Çolak ile yeğeni 17 yaşındaki Serkan Sarı cinayetiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, geçen Cumartesi günü Örenköy Seki mevkiinde meydana geldi. Yolda, 43 RE 791 plakalı otomobilin yandığını gören çevre sakinleri, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Araçta bulunan Kamil Çolak ve yeğeni Serkan Sarı\'nın yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede, otomobilde kurşun izlerine rastlandı, Sarı ve Çolak\'ın öldürüldükten sonra cesetlerinin yakıldığı saptandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, çifte cinayetle ilgili N.Y., oğlu M.A.Y. ve B.Ç.\'yi ilçeye bağlı Aslıhanlar Köyü\'ndeki evlerinde gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

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