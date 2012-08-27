Kütahya'daki orman yangınında bir köy boşaltıldı!

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 6 ayrı noktada çıkan orman yangını nedeniyle 5 ev, 8 ahırın yandığı Çayıroluk köyü boşaltıldı. Köydeki vatandaşlar ve hayvanlar, Gümüşyeri ve Arifler köylerine sevk edildi. Köylülerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce 10 çadır gönderildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde devam eden orman yangınıyla ilgili oluşturulan Kriz Merkezinin başkanlığını yürüten Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Haluk Saygı, Yaylacık Dağı'ndaki 6 ayrı mevkide henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının, 200 orman işçisi ve 185 askerden oluşan ekiplerce 70 araç kullanılarak, çevredeki köylülerin yardımıyla kontrol altına alınmaya çalışıldığını bildirdi.

Çeşitli illerden bölgeye sevk edilen 4 helikopterin çalışmasına, hava kararınca ara verildiğini dile getiren Saygı, ''Yangın ciddiyetini koruyor. Yaklaşık 150 hektar alanın yandığını tahmin ediyoruz'' diye konuştu.

Şahinköy Kelepir mevkisi, Tunçbilek Işık Sitesi ormanlık sahası, Gazelyakup köyü, Örenköy, Domaniç Çalköy ve Çayıroluk köyünde orman yangını çıkmış, yangının tehdit ettiği Çayıroluk köyü tahliye edilmiş, köydeki yapılar tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Yangın nedeniyle Kütahya Valiliği'nde kriz masası oluşturulmuştu.