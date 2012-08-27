T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kütahya'daki orman yangınında bir köy boşaltıldı!

Yangına 200 orman işçisi ve 185 askerden oluşan ekipler 70 araçla müdahale ediyor

27 Ağustos 2012 02:25

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 6 ayrı noktada çıkan orman yangını nedeniyle 5 ev, 8 ahırın yandığı Çayıroluk köyü boşaltıldı. Köydeki vatandaşlar ve hayvanlar, Gümüşyeri ve Arifler köylerine sevk edildi. Köylülerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce 10 çadır gönderildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde devam eden orman yangınıyla ilgili oluşturulan Kriz Merkezinin başkanlığını yürüten Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Haluk Saygı, Yaylacık Dağı'ndaki 6 ayrı mevkide henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının, 200 orman işçisi ve 185 askerden oluşan ekiplerce 70 araç kullanılarak, çevredeki köylülerin yardımıyla kontrol altına alınmaya çalışıldığını bildirdi.

Çeşitli illerden bölgeye sevk edilen 4 helikopterin çalışmasına, hava kararınca ara verildiğini dile getiren Saygı, ''Yangın ciddiyetini koruyor. Yaklaşık 150 hektar alanın yandığını tahmin ediyoruz'' diye konuştu.

Şahinköy Kelepir mevkisi, Tunçbilek Işık Sitesi ormanlık sahası, Gazelyakup köyü, Örenköy, Domaniç Çalköy ve Çayıroluk köyünde orman yangını çıkmış, yangının tehdit ettiği Çayıroluk köyü tahliye edilmiş, köydeki yapılar tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Yangın nedeniyle Kütahya Valiliği'nde kriz masası oluşturulmuştu.

ETİKETLER

kütahyayangınköy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24