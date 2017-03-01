T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kütahya'da 5'i yavru 9 köpek katledildi!

"Burada daha önce de av tüfeğiyle ​ateş edilerek köpekler telef edildi"

01 Mart 2017 19:22

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 5’i yavru 9 köpek, av tüfeğiyle vurularak telef edilmiş halde bulundu.

DHA'nın haberine göre olay, daha önce Tavşanlı ilçesine bağlı köy olan Çardaklı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, av tüfeği ile ateş ederek 5’i yavru olan 9 köpeği telef etti. Tavşanlılı hayvansever Necdet Demirat durumu jandarma yetkililerine bildirdiklerini söyledi. Bölgede sık sık telef edilen köpeklerle karşılaştıklarını anlatan Demirat şöyle konuştu:

"Burada daha önce de av tüfeğiyle
ateş edilerek köpekler telef edildi"

"Arazide 9 telef edilmiş köpek var. Bunlar hep tüfekle öldürülmüş. Durumu jandarmaya bildirdik. Birileri geceleyin gelip tüfekle köpeklere ateş ediyor. Allah razı olsun jandarma ilgileniyor. Ancak köpekleri vuran kişilerin bulunması lazım. Kimin vurduğu belli değil. Burada daha önce de av tüfeğiyle ateş edilerek köpekler telef edildi. Bununla ilgili tutanaklar tutuldu ama bir sonuç alınamadı."

ETİKETLER

hayvan katliamıKütahyaav tüfeğikatledildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24