Kütahya'da 4,8 ve 4,6 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 13.10'da, merkez üssü Simav ilçe merkezine 28 kilometre uzaklığındaki İnlice köyünde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, Kütahya il merkezi, Hisarcık, Emet, Tavşanlı, Gediz, Şaphane ve Pazarlar ilçelerinde de hissedildi. Simav'da okulların tahliye edilmeye başlandığı, can ve mal kaybının olup olmadığını belirlemek için Kaymakamlık koordinesinde çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise internet sitesinde, Simav'da saat 13.10'da 4,7, 13.11'de ise 4,6 büyüklüğünde depremler kaydedildiğini duyurdu.