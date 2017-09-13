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Kütahya ve Bilecik'teki orman yangınlarına müdahaleler sürüyor(2)

TAVŞANLI'DA YANGIN SEFERBERLİĞİ Kütahya'nın Domaniç İlçesinde geçen pazar günü başlayan ve halen devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

13 Eylül 2017 21:33

TAVŞANLI\'DA YANGIN SEFERBERLİĞİ
Kütahya\'nın Domaniç İlçesinde geçen pazar günü başlayan ve halen devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Tavşanlı İlçesi\'nde belediye tarafından toplanan erzaklar yangın bölgesine gönderildi.
Tavşanlı İlçesi\'nde belediye hoparlörlerinden Domaniç\'teki orman yangınında söndürme çalışmalarına katılanlar için erzak yardımında bulunma çağırısı yapıldı. Çağrılar üzerine çok sayıda getirdikleri erzakları belediye önüne bıraktı. Toplana erzaklar belediyeye ait araçlarla yangın bölgesine götürüldü.
Tavşanlı Ülkü Ocakları üyesi bir grup genç de yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere otobüsle Domaniç İlçesi\'ne gitti.

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