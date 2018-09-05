Kütahya Valisi'den makam aracına 100 bin liralık lüks tasarım!

Türkiye’deki kur artışıyla birlikte başlayan ekonomik kriz sonrasında, enflasyon oranı da Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre 14 yılın zirvesini görürken Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır'ın makam aracına yaptırdığı 100 bin liralık dizaynın görüntüleri tepkilere neden oldu.

Odatv'de yer alan habere göre, lüks araç dizaynı yapan Çalışkan Oto isimli firma sosyal medya hesabından, “Bize aracını getirip iç dizayn yapılmasını isteyen Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır beyin araç yapımı bitmiş, teslimatı başarıyla yapılmıştır” şeklinde mesaj yazdı ve fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda Kütahya Valisi Nayır’ın, makam aracına yapılan lüks dizayn dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili, Kütahya Valiliği yetkilileri ile görüşen Odatv'nin sorularına valilik tarafından cevap verilmediği kaydedildi. Odatv'nin haberinde “Böyle lüks bir dizayna ihtiyaç var mıydı?” ve “Araca yapılan lüks dizaynın maliyeti nedir” sorularına Kütahya Valiliği tarafından yanıt verilmedi. Valiliğin Basın ve Halkla İlişkiler birimi, “Konuyla ilgili bilgimiz yok” derken, Valiliğin Özel Kalem Müdürlüğü de sorularımıza yanıt vermedi" denildi.

Bunun üzerine Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır’ın aracına lüks tasarımı yapan Çalışan Oto’nun sahiplerinden Ali Çalışkan, Odatv’nin sorularına yanıt verdi. Ali Çalışkan, Kütahya Valisi ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kısa süre sonra sildiğini ifade ederken, böyle bir araçta yapılan lüks dizayn ücretinin ortalama 100 bin Türk Lirası’nı bulduğu ifade etti.

İşte Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır’la ilgili yapılan ve sonra silinen o paylaşım: