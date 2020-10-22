Kütahya Valisi Çelik: Vaka sayısında ciddi artış var

Kütahya Valisi Ali Çelik , ilde Covid-19 vaka sayısında artış olduğunu belirterek, izolasyonda olan vatandaşların karantinaya uymaları ve evlerinde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, ilde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarında artış yaşandığına dikkat çekti.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Son bir ayda pozitif vaka görülen kadın ve genç vatandaş sayımızda önemli oranda artış var. Kadınlar ve gençlerin toplu etkinliklerden, sohbetlerden, misafirliklerden uzak durması önem arz etmektedir. Duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. Değerli Kütahyalılar, pozitif vaka sayımız artıyor. Kapalı alanlarda uzun süre kalmamalı, misafirlikleri, ziyaretleri bir süre ertelemeli, maske, mesafe, temizlik kurallarını ihmal etmemeliyiz. İzolasyonda olanların ise evlerinde kalmaları çok önemli."