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Yaşam

Kütahya Ülkü Ocakları Başkanı hayatını kaybetti

26 yaşındaki Abdullah Buğra Koçlar, Afyon'da trafik kazası geçirdi

12 Temmuz 2015 17:10

Kütahya Ülkü Ocakları Başkanı 26 yaşındaki Abdullah Buğra Koçlar, Afyon yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Koçlar'ın cenazesi dün akşam Kütahya'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere İzmir'e götürüldü.

Oğuzhan Kılıç'ın DHA'da yer alan haberine göre, Afyonkarahisar- Ankara karayolunun 37'nci kilometresinde dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada Abdullah Keşan yönetimindeki 35 AH 9893 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada sürücü Abdullah Keşan ile araçta bulunan Kütahya Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Buğra Koçlar ve Ercivan Uçaner yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah Buğra Koçlar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Dumlupınar Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Abdullah Buğra Koçlar'ın cenazesi dün gece Kütahya'ya getirilerek Ülkü Ocakları önünde tören düzenlendi. Törene MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Koçlar'ın yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Okunan duanın ardından Koçlar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere İzmir'in Tire İlçesi'ne gönderildi.

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