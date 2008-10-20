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Sağlık

Kütahya Porselen’den kurşun-kadmiyum uyarısı

Kütahya Porselen, kurşun-kadmiyum kullanılan seramik ve porselen sofra eşyalarının insan sağlığını tehdit ettiği uyarısında bulundu.

20 Ekim 2008 03:00

Kütahya Porselen, kurşun-kadmiyum kullanılan seramik ve porselen sofra eşyalarının insan sağlığını tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Kütahya Porselen AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, tüketicilerin, kurşun-kadmiyum içeren sofra eşyalarının insan sağlığına verdiği zararı bilmeyebilecekleri belirtildi.

Devlet tarafından 2005 ve 2007 yıllarında verilen "tüketici memnuniyetini ilke edinen firma" ödüllerinin, Kütahya Porselen AŞ'ye ayrı bir sorumluluk yüklediğine işaret edilen açıklamada, kurşun-kadmiyum karışımının üretimi ucuza mal etmek amacıyla sofra eşyalarında kullanılan zehirli ağır metaller olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, bazı üreticilerin, daha ucuza üretim yapabilmek için düşük sıcaklıklarda pişirilen porselen görünümlü seramik sofra eşyası ürünlerinin sırlarında ergitici olarak kurşun kullandığı bildirilerek, bu ürünlerin kabul edilebilir limitlerin üzerinde kurşun ve kadmiyum içerdiği ifade edildi.

Porselen ürünleri üzerine dekorasyon işlemi yapılırken kullanılan düşük kaliteli boyaların da yüksek miktarda kurşun-kadmiyum içerdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Asitli yiyeceklerin bu tip porselen dekorlarının bünyesinde bulunan kurşun-kadmiyumu çözmesi sonucu yemeklerle birlikte insan vücuduna taşınmakta ve insan sağlığı risk altına girmektedir. Özellikle Çin'den ithal edilen porselenler, yüksek oranda kurşun-kadmiyum içermektedir. İthalat yasalarına göre ithalatçıların ürünlerini test yaptırmaları ve sağlık sertifikası almaları gerekmektedir. Ancak bu ürünler kağıt üzerinde teste tabi tutulmakta, gerçek anlamda testleri yapılmadan ülkeye girmekte ve piyasada satışa sunulmaktadır. Bu nedenle tüketicilerin, porselen ve seramik sofra eşyası alırken kalitesine güvendikleri markaları tercih etmeleri gerekmektedir."

(AA)

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