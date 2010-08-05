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Yaşam

Kütahya fırtına ve yağışa teslim

Kütahya' da 59 ev ve iş yerini su bastı, bazı binaların çatıları uçtu...

05 Ağustos 2010 03:00

T24 - 59 ev ve iş yerini su bastı, bazı binaların çatıları uçtu, kentin Afyonkarahisar ve Eskişehir ile bağlantısının sağlandığı karayollarında aksamalar oldu; gece de yağış bekleniyor.

Kütahya'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 59 ev ve iş yerinde su baskını meydana geldiği, 180 kişinin maddi hasar ve mal kaybı nedeniyle güvenlik güçlerine başvurduğu bildirildi. 

Kütahya kent merkezinde öğleden sonra fırtınayla birlikte etkili olmaya başlayan şiddetli yağış nedeniyle metrekareye 22 kilogram yağış düştü. 

Çeşitli mahallelerde 59 ev ve iş yerinin sular altında kaldığı kentte, 180 kişi mal kaybı nedeniyle polis ve jandarmaya müracaat etti.

Kent merkezinde üç ev ile iki okulun çatısının uçtuğu Kütahya'nın, Afyonkarahisar ve Eskişehir ile bağlantısının sağlandığı karayollarının bazı bölümlerinde su baskınlarından dolayı ulaşımın sağlanamadığı, kısa sürede müdahale edilerek bu yolların trafiğe açıldığı kaydedildi. 

Kütahya'da gece saatlerinde de yoğun yağış beklendiği öğrenildi.



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