T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Kütahya’da Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi

06 Aralık 2021 22:00

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde jandarmanın bir araziye düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, bir kişinin Çavdarhisar ilçesinde kiraladığı arazide bulundurduğu mezar steli satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerce şüphelinin kiraladığı araziye düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 1 adet mezar steli ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

kütahyaromastelimezarkazıarkeoloji
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24