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Kütahya'da Kurban kelleleri baraja atıldı

27 Temmuz 2021 11:01

Kütahya Tavşanlı'da bulunan Kayaboğazı Baraj gölüne Kurban Bayramı'nda atılan hayvan kelleleri tepkilere neden oldu.

Tavşanlı ilçesi Kayaboğazı Baraj gölüne Kurban Bayramı günlerinde atılan hayvan kelleleri görenleri şaşırttı. Baraj içerisine atılan kelleler ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Serkan Öztürk, “Kurban atıklarını Kayaboğazı barajına atmışlar. İslamiyet’te temizliğin imandan geldiğini çoktan unutmuşlar. Yaptıkları kurban ibadeti olsa da, bir ibadet yerine getirirken 50 tane İslam’a uymayan iş yapan kişiler bunlar” ifadelerine yer verdi.

Kurbandan kalan kelleleri, daha sonra duyarlı vatandaşların buradan alarak imha ettikleri öğrenildi. (İHA)

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