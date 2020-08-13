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Yaşam

Kütahya'da düğün, sünnet, nişan organizasyonları yasaklandı

İlde ayrıca açık ve kapalı alanlarda taziye ziyaretleri yasaklandı

13 Ağustos 2020 22:44

Kütahya Valisi Ali Çevik başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için nişan, kına dahil köy-sokak düğünlerinin yasaklandığını açıkladı.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, “Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Köy-sokak düğünlerinin (nişan, kına dahil) yasaklanmasına karar vermiştir” denildi.

Açık ve kapalı alanlarda taziye ziyaretleri yasaklandı

İl Hıfzıssıhha Kurulu ayrıca açık ve kapalı alanlarda taziye ziyaretlerinin yasaklanmasına belediye, müftülük personelleri ve muhtarlar tarafından kendilerine ulaştırılan cenaze ve defin işlemlerinin il ve ilçelerdeki koordinasyon merkezlerine bildirilmesine cenaze işlemlerinin Kolluk Kuvvetleri ve Müftülük personellerince denetlenmesine karar verdi. (İHA)

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