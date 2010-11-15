-KÜTAHYA ÇİNİLERİ YETİM KALDI İSTANBUL (A.A) - 15.11.2010 - Dünyaca ünlü çini ustası Sıtkı Olçar (62), uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'nde yaşamını yitiren Olçar için yarın, memleketi Kütahya'da Sofçaköyü'nde bulunan Çini Mağazası'nda bir tören düzenlenecek. Törenin ardından Olçar'ın naaşı Musalla Mezarlığı'na defnedilecek. Kütahya'da 1948 yılında doğan Sıtkı Olçar, Amerikalıların termik santral yapımı için kurdukları şirkette çalışırken çini sanatına yönelmeye karar verdi ve 1973'te kurduğu ''Osmanlı Çini'' atölyesinde üretime başladı. İlk yıllarda İznik çinilerinin mavi-beyaz renklerini kullanarak imitasyon ürünler yapan Olçar, antik desen ve formları uyguladığı çinicilik çalışmalarında, İznik ve Kütahya örneklerini ele alarak yeni biçim ve öz arayışına yöneldi. 1980'den itibaren özellikle İznik çinileri üzerine çalışarak kaybolup gitmekte olduğu sanılan Kütahya çiniciliğine yeni bir boyut ve dinamizm getiren Olçar, İznik çiniciliğinin sırrı 300 yıldır çözülemeyen mercan kırmızısını bulmayı da amaç edindi. -''YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ'' ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTI- Eserlerini el yazısıyla ''Sıtkı'' olarak işaretleyen Olçar, yurt içindeki ününü birçok ülkede düzenlediği sergilerle yurt dışına taşıdı. 1980'den bu yana ABD, Japonya, İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya, Belçika, İsviçre, Avusturya, Yunanistan, Bulgaristan ve Cezayir'de çok sayıda sergiye katılan Olçar, eserlerini İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Aydın ve Bursa'da da sergiledi. Aralarında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) fuayesi, Koç Grubu'nun Talia Oteli ve Fethiye'deki Ece Saray Oteli'nin lobileri, merhum İhsan Doğramacı'nın evi ve Kütahya'daki Hilton Garden İnn Oteli'nin de bulunduğu birçok mekanı Olçar'ın çinileri süslüyor. Olçar, UNESCO'nun yürüttüğü kültürel miras çalışmalarının bir ürünü olarak ortaya çıkan ''Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'' kapsamında, 2008 yılı için Türkiye'den ''Yaşayan İnsan Hazinesi'' ödülü verilen 7 sanatçı arasında yer aldı. Bu yıl mart ayında pankreas kanseri hastalığına yakalanan Olçar, İstanbul'da Vehbi Koç Vakfı (VKV) Amerikan Hastanesinde tedavi görüyordu.