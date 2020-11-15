Kütahya Belediyesi Meclisi’nde mevzuata uymayan ihale dosyaları okundu; Başkan Işık kızıyla ilgili bölüme yer vermedi

MHP’li Prof. Dr. Alim Işık’ın yönettiği Kütahya Belediyesi’ne ilişkin mülkiye müfettişlerinin hazırladığı ve Işık’ın kızı avukat İmran Işık’a ilişkin tespitlerin de yer aldığı raporun ilçe meclisinde okunduğu ancak başkan kızı ile ilgili bölüme yer verilmediği ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, raporda belediyenin geçmiş dönemde de etkin ve verimli yönetimediğine değinilerek “kaynak israfı kaynak israfı ve keyfiliğin mevcut olduğu”na dikkat çekildi.

Mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan 2011 - 2019 yıllarına ilişkin raporun başkan Işık tarafından Kütahya Belediyesi Meclisi’nde geçen aylarda okundu. Meclis kaydında raporu sunan Işık sözlerine 2011 yılında hazırlanan denetim raporunun meclisin bilgisine sunulmasına rağmen kamuoyunun bilgilendirilmediğine ilişkin eleştirilerin olduğunu söyledi. Son müfettiş raporunu kamuoyunu bilgilendirme amacıyla sunduğunu belirten Işık, raporun performans denetimi bölümünü okudu.

Işık özetle kadro sorununun kademeli olarak giderileceğini ve eleştirilerin giderilmesi için özen gösterileceğini anlattı mülkiye müfettişlerinin kızıyla ilgili tespitlerini ise paylaşmadı.

MHP çalışma başlattı

Belediye Başkanı Işık hakkındaki haberler üzerine MHP Genel Merkezi’nin çalışma başlattığı öğrenildi.