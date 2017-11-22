T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kütahya Barosu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusu: Kütahya'yla ilgisi yok

"Boşnakları hedef alan ırkçı, aşağılayıcı, tahrik edici, nefret ve hakaret içerikli sözler sarf eden Rasim Ozan Kütahyalı’yı kınıyoruz"

22 Kasım 2017 18:07

Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, Beyaz TV canlı yayınında kendisine yapılan bir şakayı "Kusturmalı Boşnak s..." olarak niteleyen Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulundu. Atam, Kütahyalı'nın “Kütahya ile ilgisinin olmadığını” ifade etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şikâyet dilekçesi veren Atam, şunları söyledi:

"Bir televizyon kanalında sarf ettiği dini ve milli geleneklerimize uymayan, belden aşağı, yakışıksız ve aynı zamanda Boşnakları hedef alan ırkçı, aşağılayıcı, tahrik edici, nefret ve hakaret içerikli sözler sarf eden Rasim Ozan Kütahyalı’yı kınıyoruz. Sadece soyadı Kütahyalı olup; aslında Kütahya’yla da hiçbir ilgi ve alakası bulunmayan Rasim Ozan Kütahyalı isimli şahıs hakkında Kütahya Baro Başkanlığı olarak suç duyurusunda bulunduk."

Kütahyalı hakkında MHP Kocaeli Saffet Sancaklı’nın da aralarında bulunduğu üç ayrı suç duyurusunda bulunulmuştu.

ETİKETLER

Rasim Ozan KütahyalıKütahya Barosusuç duyurusu

İlgili Haberler

MHP’li Sancaklı'dan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusu

"Televizyon ekranlarında, milletin parası ile oturup milletin değerlerine küfredenler bu cesareti nereden almaktadır?"

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında 3 ayrı suç duyurusu daha

Kütahyalı'nın tepki çeken sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 3 ayrı suç duyurusunda bulunuldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24