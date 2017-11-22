Kütahya Barosu'ndan, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusu

KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA Barosu, bir televizyon programında Boşnaklarla ilgili hakaret içerikli sözler sarf eden gazeteci ve televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı için suç duyurusunda bulundu.

Kütahya Barosu Başkanı avukat Ahmet Atam, yaptığı yazılı açıklamada, Rasim Ozan Kütahyalı\'ya tepki gösterdi. Atam şunları kaydetti:

\"Bir televizyon kanalında sarf ettiği dini ve milli geleneklerimize uymayan, belden aşağı, yakışıksız ve aynı zamanda Boşnakları hedef alan ırkçı, aşağılayıcı, tahrik edici, nefret ve hakaret içerikli sözler sarf eden, sadece soyadı Kütahyalı olup; aslında Kütahya ile de hiçbir ilgi ve alakası bulunmayan Rasim Ozan Kütahyalı isimli şahıs hakkında Kütahya Baro Başkanlığı olarak 22.11.2017 tarihinde suç duyurusunda bulunulacak olup; kamuoyunun bilgisine sunulur.\"

CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Yazılı açıklamanın ardından Baro Başkanı Ahmet Atam, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderilmek üzere Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı\'na Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şikayet dilekçesi verdi. Dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

\"Şüpheli Rasim Ozan Kütahyalı bir TV kanalında yorumculuk yapmaktadır. Şüpheli, yayın esnasında toplumumuzun önemli bir kesimini anormal bir cinsel eğilim ve eylemle özdeşleştirerek alenen basın yolu ile hakaret suçunu işlemiştir. Bu ifadeler toplumun hiçbir kesimi tarafından tasvip ve kabul edilemeyecek çirkin ifadelerdir. Şüpheli; kendisini dinleyen küfür sevici bir küçük kesimin sempatisini kazanmak için şuursuzca bu ifadeleri kullanmış, toplumumuz ile bütünleşmiş olan saygıdeğer bir etnik grubu sapkın bir cinsel tasvirin öznesi haline getirmiştir. Yayınlandığı kanal ve yayınlandığı saat itibarıyla toplumun her kesiminden insanların televizyon karşısında olabileceğini bile bile bu ifadeleri kullanmak şüphelideki kastın ve umursamazlığın yoğunluğunu göstermek bakımından önemlidir. Bu ifadeler tüm toplumu derinden etkilediği gibi Başkanlığımız ve Başkanlığımız mensubu olan Boşnak kardeşlerimizi ve halkımızı derinden incitmiştir. Sosyal barışın korunması adına bu tip söylemler en ağır bir şekilde tecziye edilmelidir. Zira çok kültürlü bir toplumda böylesi yakıştırmaların önünün açılması, toplumda ciddi bir kutuplaşma, birbirinden uzaklaşma duygusu yaratacaktır.

Aynı programın hemen devamında çirkin ifadelerini sürdürmeye devam etmiş ve hakaretini pekiştirmiştir.\"

Rasim Ozan Kütahyalı\'nın cezalandırılması için kamu davası açılmasını talep eden Atam, dilekçenin devamında şöyle dedi:

\"Şüphelinin gerçekleştirdiği eylem re\'sen takibata tabi olmakla birlikte iş bu dilekçemiz şikayet - ihbar niteliğindedir, şüphelinin eylemi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu\'nun 125/2. ve 216/2 maddesinde belirtilen suçu oluşturmaktadır. Şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın başlatılarak -şüphelinin kastının yoğunluğu, suç konusunun önem ve değeri nazara alınarak şüphelinin en sert şekilde cezalandırılması amacıyla- kamu davası açılması için sayın makamınıza başvurmak zaryreti hasıl olmuştur.

Yukarıda açıklanan nedenlerle şüpheli Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gerekli soruşturmanın başlatılmasını, şüphelinin cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.\"



FOTOĞRAFLI