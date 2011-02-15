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Yaşam

Kütahya-Afyon karayolunda tanker patladı

Kütahya'da LPG yüklü tankerde meydana gelen patlama meydana geldi...

15 Şubat 2011 02:00

T24 - Kütahya'da LPG yüklü tankerde meydana gelen patlama meydana geldi.

Patlama ardından park halindeki bir otobüs ile yangını söndürmeye gelen bir itfaiye aracı alev aldı. Çevre binaların zarar gördüğü patlamada 11 kişi yaralandı. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

Alınan ilk bilgilere göre çevreyolu Kütahya Garı yakınlarında saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda LPG yüklü bir tanker oluşan gaz sızıntısı nedeniyle alev aldı ve ardından da patladı. Patlama ile birlikte park halinde duran bir otobüs alev aldı. Çevre binalarda hasara yol açan patlamanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmeye gelen bir itfaiye aracı ikinci patlamanın ardından alev aldı. Olayda yaralananların da olduğu belirtilirken söndürme çalışmaların sürdüğü bildirildi.

 

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