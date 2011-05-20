Kütahya 5.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı

T24- Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 23.15 sıralarında 4 km derinilkte 5.9 büyüklüğünde yaklaşık 20 saniye süren bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde hemen tüm illerde hissedildi. Paniğe neden olan deprem nedeniyle vatandaşlar sokaklara çıkarken saat 23.25’de 4.6 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha meydana geldi. Deprem sonrasındaki iki saat içinde 50'yi aşkın artçı şok hissedildi. Kütahya Valisi Kenan Çiftçi saat 02.30 itibariyle yaptığı açıklamada biri camdan atlayan, diğeri kalp krizi nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Simav Devlet Hastanesi Başhekimi çoğu ayakta tedavi gören 80 kişinin yaralandığını, durumu ağır olan iki yaralının Uşak'a sevk edildiğini söyledi. Kandilli Rasathanesi Müdürü Mustafa Erdik, yüzeye yakın olduğu için depremin hissedilme alanının çok genişlediğini söyldi. Saat 00.20 sıralarında ise Yunanistan'ın Girit adasında 4.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.



Elektriklerin kesildiği ve telefon hatlarının yoğunluktan kilitlendiği Simav merkezinde büyük bir hasar olmadığı öğrenilirken, köylerdeki durum hakkında bilgi edinilemedi. Telefonla ulaşılan bazı Simavlılar, kimi binalarda sıva çatlakları oluştuğu sokaklarda cam kırıkları bulunduğunu anlattı. Simav'ın Hisaraltı semtinde birkaç binada daha büyük hasar olduğu öğrenildi. Teefonla televizyon kanallarına bağlanabilen bazı vatandaşlar çok sayıda ambulansın geçişi nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini anlattı.





Bu arada, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumunun internet sitesindeki verilere göre, Türkiye'nin batı kesiminde meydana gelen depremin merkez üssünün, Kütahya'ya 77, Bursa'ya 121 ve Balıkesir'e 123 kilometre mesafede olduğu belirtildi. Depremin büyüklüğü 6 olarak verildi.





1. derece deprem bölgesi





Ulusal Deprem Konseyi Başkanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan deprem bölgesinin Türkiye’nin 1. derecede deprem bölgesi sayıldığını, çöküntü havzaları denilen jeolojik yapılar üzerinde olduğunu söyledi. Doğu batı istikametinde simav çöküntü alanına yakın bir bölgede gerçekleşen depremin Şenköy - Söğüt arasında bir noktada gerçekleştiğini anlattı. Eyidoğan, “Çok sayıda artçı şok yarattığını görüyoruz. Bu tür depremler için normaldir bölgede 4’ten büyük 5-6 deprem oldu.” Dedi.



'1 yıldır hareketlilik vardı'





Jeofizik Mühendisi Oğuz Gündoğdu, depremin olduğu yerde 1 bir yıldır kücük hareketlilikler olduğunu hatırlarak tahmin edilen bir bölge olduğunu söyledi. Çok kötü durumdaki yapılar dışında bu büyüklükteki bir depremin büyük yapısal hasara neden olmayacağını belirten Gündoğdu, depremin beklenilen Marmara depremiyle bir ilgisi bulunmadığını anlattı.





Üşümezsoy: 15 km'lik fay yırtılış olabilir







İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da depremin, Simav'daki dağın kuzeyinde yer alan bir fay hattında meydana geldiğini, geniş bir alanda hissedilen depremin 6.3'lük bir deprem olduğunu düşündüğünü söyledi. Prof. Dr. Üşümezsoy, depremin 7'ye yakın bir şiddeti olduğunu vurgulayarak, ''Depremde, 15 km'lik bir fay yırtılmış olmalı. İnsanların sokakta kalmalarına gerek yok. 6.3'lük bir deprem bölgedeki fayın gerilimini boşaltan bir depremdir. Dumlupınar Üniversitesinde bir binanın yıkılması da depremin 6.3 büyüklükte olduğunu gösteriyor. Ancak Simav'da nasıl duyulduğunu şu an bilmiyoruz'' diye konuştu.











Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Tatar, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen, Çanakkale'de de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak, ''Olağan bir deprem. Özellikle Ege Bölgesi'nde normal fay diye nitelendirdiğimiz Simav fayı ve buna benzer aktif faylar üzerinde 6 ve üzeri büyüklükte bu tür depremleri gelecekte de yaşamak sürpriz olmayacaktır'' dedi.





Aynı zamanda Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Danışma Kurulu Üyeliği görevini de yürüten Prof. Dr. Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye saatiyle 23.15'te meydana gelen depremin merkez üssünün Kütahya'nın Simav ilçesinin yaklaşık 13 kilometre kuzeydoğusu olduğunu söyledi.





Depremin 4.6 kilometre derinlikte meydana geldiğine işaret eden Prof. Dr. Tatar, ''Bu depremi üreten fay, Batı Anadolu açılma rejimi içinde yer alan önemli faylardan birisi olan Simav fayı üzerinde bulunuyor. Orta büyüklükteki bu deprem, muhtemelen yüzey kırığı da oluşturmuş olmalıdır. Deprem sonrasında birtakım daha küçük ölçekte artçı depremlerin meydana gelmesi olağandır'' diye konuştu.





Tatar, vatandaşların, deprem esnasında kısmen de olsa zarar görmüş yapılarda bir süre oturmamasının yararlı olacağını hatırlatarak, şöyle devam etti:





''Simav fayı aktif bir fay. ÇOMÜ'nün jeoloji ve jeofizik mühendisliği bölümlerinin ortaklaşa yürüttüğü ve öğretim üyemiz Prof. Dr. Süha Özden'in yürütücülüğünü yaptığı Simav fayının deprem aktivitesini konu alan bir TÜBİTAK projemiz de halen devam ediyor. İlgili proje kapsamında bölgede kurulu sismik kayıt istasyonuyla sürekli kayıt alınmaktadır. Bu, olağan bir deprem. Özellikle Ege Bölgesi'nde normal fay diye nitelendirdiğimiz Simav fayı ve buna benzer aktif faylar üzerinde 6 ve üzeri büyüklükte bu tür depremleri gelecekte de yaşamak sürpriz olmayacaktır. Söz konusu bölgede her zaman deprem potansiyeli vardır.''

Prof. Dr. Orhan Tatar, son depremin, Marmara Denizi'nde beklenen olası bir depremle bağlantısı bulunmadığını belirterek, ''Bu tamamen bağımsız, farlı bir jeolojik yapı içinde gelişen depremdir'' dedi.





Kızılay'dan malzeme desteği







Alınan bilgiye göre, çalışmaları organize etmek için İstanbul ve Ankara'da kriz masası oluşturuldu. Türk Kızılayı'nın Manisa, İzmir ve Afyonkarahisar'daki ekipleri, Kütahya'ya yönlendirildi.Kurum, olası yaralanmalar ve kan ihtiyacını dikkate alarak bölgeye yönlendirdiği kan ekiplerini ise daha sonra ihtiyaç olmadığı için geri çekti.



Kurumun gönderdiği öncü ekipler, bölgeye vardı. Bölgeye çadır ve battaniye götüren ekiplerin, Kütahya'ya ulaşmak üzere olduğu belirtildi. Türk Kızılayı, kısa süre içinde vatandaşların gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılamayı planlıyor.



Türk Kızılayı Afet Müdürü Yüksel Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'dan görevlendirilen ekiplerin deprem bölgesine ulaştığını söyledi.

Simav'da iki evin yıkıldığına dair bilgi aldıklarını ifade eden Aras, Türk Kızılayı'nın bölgeye battaniye, çadır ve gıda yardımının yanı sıra 150 ünite kan gönderdiğini, ancak buna ihtiyaç olmadığının söylendiğini kaydetti.





