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Yaşam

Kütahya 5.1 ile sallandı

Kütahya'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

03 Mayıs 2012 21:49

 

Kütahya'da merkez üssü Hisarcık ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 18.20'de merkez üssü Tokat köyü olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
 
Yerin 3.1 kilometre altında meydana gelen sarsıntı tüm ilde hissedildi.
 
Sarsıntı nedeniyle Hisarcık, Simav ve çevresindeki ilçelerde paniğe kapılan vatandaşlar, ev ve iş yerlerini terk ederek dışarı çıktı.
 
Hisarcık Belediye Başkanı Mehmet AkbaşdDepremle ilgili NTV'ye açıklama yaptı. Akbaş, sarsıntı nedeniyle bazı binalarda hasar meydana geldiğini ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi.
 
Akbaş, "İlçemizde bazı binalarda büyük çatlaklar meydana geldi. Göçen bir bina olduğuyla ilgili bize ulaşan bilgi henüz yok" dedi.

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