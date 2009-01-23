‘Kusursuz görüş’ artık mümkün!

Göz içi lens uygulamaları, miyop, hipermetrop ve katarakt gibi görme kusurlarına ‘kesin’ çözüm vaat ediyor.



Görme kusurlarını düzeltmede en fazla kullanılan yöntemlerden biri olan ‘multifokal göz içi lens uygulamaları’yla artık hem yakını hem de uzağı görme sorunu aynı anda çözülebiliyor. Çeşitli göz kusurlarının tedavisinde kullanılan ve lazer teknolojisi gibi gün geçtikçe gelişen multifokal göz içi lensler, uzmanlar tarafından miyop, hipermetrop ve özellikle katarakt cerrahisi için önemli bir yöntem olarak görülüyor.



Acıbadem Göz Hastanesi Medikal Direktörü Doç. Dr. Bozkurt Şener, göz içi lenslerin standart lenslerle aynı kolaylıkla uygulandığını ve çoğu zaman hastanın ömür boyu iyi görmesini sağladığını belirterek, “Artık katarakt ameliyatlarında, hipermetropların zaman içerisinde belirgin hale gelen uzak problemlerini düzeltmede, hafif katarakt başlamış hastalarda, hatta miyoplar da bile çok odaklı göz içi lensleri kullanıyoruz” dedi.



Her göze uyumlu



Göz içi lenslerin özellikle katarakt hastalarında avantaj sağladığını anlatan Şener, “Çünkü bu yöntemle hastayı hem kataraktından kurtarabiliyor hem de yakın ve uzak görme kusurlarını aynı anda düzeltebiliyoruz” diye konuştu. Gelişen teknolojiyle göz içi lenslerin hemen hemen her göze uyumlu hale getirildiğini belirten Şener, yüksek hipermetrobu olan kişilerin ömür boyu uzak ve yakın gözlüğünden, ayrıca olası kataraktlarından da kurtulabileceklerini vurguladı.

