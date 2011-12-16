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Yaşam

Kusursuz erkek yok!

İngiltere’de mükemmel erkeğin var olup olmadığına dair bir araştırma yapıldı. araştırmanın sonucuna göre; mükemmel erkek yok.

16 Aralık 2011 02:00


T24 -   İngiltere’de mükemmel erkeğin var olup olmadığına dair bir araştırma yapıldı. araştırmanın sonucuna göre; mükemmel erkek yok.

Mükemmel erkek yok

Radikal gazetesinde yer alan habere göre; 2000 kadın üzerinde yapılan çalışmada denekler partnerlerinin mükemmellik seviyesine en fazla %69 oranını verirken, araştırmaya katılan kadınların hepsi eşlerinin en az bir kusura sahip olduğunu belirtiyor. Kadınları rahatsız eden detayların başında, çok fazla spor kanalı izlemek ve tuvalet kapısı açık ihtiyaç gidermek geliyor.

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